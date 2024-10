Governador do Acre assume presidência da Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas e anuncia Rio Branco como sede da próxima reunião anual

Na 14ª Reunião Anual da Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas (GCF), realizada em Pucallpa, no Peru, o governador do Acre, Gladson Cameli, fez importantes anúncios que reforçam o compromisso do Estado com o desenvolvimento sustentável e a proteção da Amazônia. Em discurso enviado ao evento, Cameli destacou a união entre Acre e Peru, países vizinhos e irmãos, com laços históricos e culturais, principalmente no que tange às comunidades indígenas e à preservação da floresta amazônica.



Durante o pronunciamento no evento que tem por tema “Nossa Terra, Nossa Vida: nós somos a geração da conservação e da restauração”, o governador parabenizou os organizadores da reunião, sublinhando a importância de debates que fortalecem os governos subnacionais na proteção da biodiversidade. Cameli aproveitou a ocasião para agradecer, pois, a partir de janeiro de 2025, assumirá a presidência da Rede Global de Governadores para o Clima e Floresta e revelou que Rio Branco, capital do Acre, será a sede da próxima reunião anual do GCF.

“É com muito orgulho que afirmo que o Acre é um dos protagonistas nesse novo tempo de consciência e compromisso com o meio ambiente. Mantemos 85% de nossa cobertura florestal preservada e somos pioneiros na criação de um Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais, o Sisa, que promove políticas climáticas sustentáveis e inclusão social. Anunciar Rio Branco como sede da próxima reunião do GCF é uma honra para o nosso estado, e continuamos na liderança de uma agenda global voltada para a conservação da Amazônia e a promoção de uma nova economia verde”, ressaltou.



Cameli também reforçou a necessidade de união entre parceiros nacionais e internacionais para prevenir e controlar eventos climáticos extremos que afetam a Amazônia, como as recentes enchentes e queimadas, e destacou o compromisso do Estado com o fortalecimento do Programa de Incentivos por Serviços Ambientais do Carbono (ISA Carbono) e do Sisa, premiado em primeiro lugar no Prêmio Excelência em Competitividade 2023, na categoria boas práticas, com o Programa REM (Redd Early Movers) Fase II.

Consciente da responsabilidade com o meio ambiente, o Estado do Acre, que compõe a assembleia de governadores da Amazônia, no consórcio interestadual de desenvolvimento sustentável e também o fórum de governadores da Amazônia legal, assinou em abril deste ano um pacto com o governo federal para prevenção e controle de incêndios na Amazônia e no Pantanal.

Por fim, o governador mencionou a expectativa em torno da COP 30, que será realizada no Pará, destacando que o evento será uma oportunidade para reafirmar a responsabilidade socioambiental dos governos subnacionais na luta contra as mudanças climáticas.

Por Miguel França- Agência de Notícias do Acre

Foto: Diego Gurgel/Secom

