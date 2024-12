Governador concede entrevista na Rádio Difusora Acreana sobre as ações do Estado em 2024

O governador Gladson Cameli concedeu na manhã desta terça-feira, 17, uma entrevista ao programa Gente em Debate, na Rádio Difusora Acreana, sobre a retrospectiva das ações governamentais executadas durante o ano de 2024. Transmitida em cadeia estadual de rádios, a entrevista levou ao público os principais feitos do governo neste ano, principalmente na área da saúde, segurança e infraestrutura.

Governador falou também sobre a readequação do prédio histórico da Radio Difusora Acreana, que deu qualidade de vida aos servidores da comunicação. Foto: Diego Gurgel/Secom

Durante pouco mais de uma hora, Cameli discorreu com Gilberto Braga e Damião Viana sobre os pontos positivos deste ano e citou ações pontuais que foram importantes para levar dignidade aos acreanos.

“Essa é uma forma de prestação de contas de tudo que o governo fez neste ano. Quero mostrar ao povo que temos trabalhado ininterruptamente para garantir a qualidade de vida de todos os acreanos”, salientou o gestor no início da conversa.

Concurso da Educação

Sobre o maior concurso da educação acreana, com mais de 46 mil inscritos, que foi cancelado por denúncias referentes a problemas no dia de execução das provas teóricas, Cameli frisou que o Estado avalia, junto à área jurídica da Secretaria de Estado de Educação (SEE), os próximos passos. Ele disse ainda que espera que a banca responsável assuma os erros para que nenhum inscrito seja prejudicado.

Além disso, o governador frisou que a comissão vai agir com transparência e rigor, e que mais novidades acerca do certame devem ser noticiadas nos próximos dias.

Combate às crises climáticas

Sobre o eixo climático, o governador pontuou a importância de tomar medidas cabíveis o quanto antes para evitar a piora desse cenário a nível global.

“As mudanças climáticas são uma realidade global. Infelizmente, temos vivido aqui no nosso estado essa tragédia. Temos tomado as medidas cabíveis, inclusive punindo quem tem que ser punido, para evitar crimes ao meio ambiente. Com ações de emergência e a instalação de um gabinete de crise, deflagramos ações de comando e controle nas áreas críticas”, disse.



Obras públicas

O gestor relatou que desde o início do ano diversas obras em pontos diferentes do estado estão sendo conduzidas pelo governo.

“Temos o recurso garantido para as grandes obras: Orla do 15, viaduto da Avenida Ceará com a Getúlio Vargas. A burocracia, no momento, é o que impede o rápido avanço dessas construções, toda a questão de estudo de solo, desapropriação; mas o Estado está trabalhando a todo vapor para dar andamento a essas importantes obras em tempo hábil”, disse.

“Quero agradecer à gestão da Administração e da Fazenda, que são quem viabilizam financeiramente a questão e mantêm o nosso estado solvente e com as contas em dia”, continuou.

Saúde

Na área da saúde o transplante de rins foi uma conquista fundamental no ano de 2024. A habilitação do Estado possibilita que vidas sejam salvas.

“Realizamos quatro transplantes de rim na Fundhacre [Fundação Hospital Estadual do Acre], em apenas três dias”, declarou.

O gestor ressaltou o esforço dos gestores públicos nessa conquista, que diminui também os gastos do Estado com Tratamento Fora do Domicílio (TFD), garantindo um atendimento local para todos os acreanos.

“Não podemos deixar de falar das cirurgias eletivas. Em 2022 registramos 10.256 cirurgias realizadas pelo SUS [Sistema Único de Saúde]. Em 2023 esse número subiu para 12.628. Neste ano, até novembro, registramos 12.875 cirurgias, o que mostra um aumento significativo, demonstrando a qualidade da nossa saúde”, explicou o governador.

Combate ao feminicídio

“Desde o início do meu mandato temos trabalhado na conscientização. Criamos a Secretaria da Mulher, reformamos a Delegacia da Mulher e realizamos diversas campanhas educativas ao longo do ano. Enfrentamos com ações intensivas a violência contra a mulher”, disse o gestor.

Cameli falou também da oferta de cursos livres e da promoção de campanhas como os 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra Meninas e Mulheres.

Vitor Hugo Calixto- Agência de Notícias do Acre

Foto: Diego Gurgel/Secom

