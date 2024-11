Governador Cameli marca presença na posse do novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal e reforça parceria para segurança no Acre

Demonstrando seu compromisso no fortalecimento de ações integradas, o governador Gladson Cameli prestigiou a cerimônia de posse do novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Acre, Henzio Albuquerque. O evento foi realizado na manhã desta quinta-feira, 14, no auditório do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), em Rio Branco.

Até então no cargo de superintendente interino, Henzio Albuquerque sucede a policial Liége Vieira, que recentemente assumiu a Coordenação-Geral de Direitos Humanos da Diretoria Executiva da PRF, em Brasília.

Na solenidade, o novo superintendente destacou sua trajetória na PRF, “fazendo questão de servir no estado acreano”, onde nasceu. Albuquerque disse que a meta é fortalecer o trabalho já desenvolvido e buscar cada vez mais investimentos que reflitam na qualidade do serviço prestado.

“A diretriz que temos recebido é de fortalecer o trabalho já existente, ampliar as nossas linhas de atuação, valorizar cada dia mais o nosso servidor, policiais, colaboradores e, assim, fortalecer a PRF no estado e servir melhor à sociedade”, disse.

Durante a cerimônia, o diretor executivo da PRF, Alberto Raposo Neto, anunciou alguns investimentos no estado, que devem somar cerca de R$ 18 milhões.

“Tenho certeza de que fizemos a escolha certa para ocupar esse cargo. No total, a gente vai aportar aproximadamente R$ 12 milhões para obras de infraestrutura físicas e mais R$ 6 milhões para aquisição de viaturas. Isso sem contar os serviços adicionais, como comunicação e internet. O Acre tem sido precursor com relação a outras superintendências. Lembramos sempre de um conceito da nossa instituição, de que não existe nada que funcione fora da engrenagem, não tem área maior ou melhor que a outra, somos iguais como policiais e importância. Nós todos somos a PRF”, disse.

Um dos projetos, segundo Albuquerque, é a unidade operacional em Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do estado. O tema já foi pauta de reunião, em julho, entre o superintendente e o governador Gladson Cameli. “Contratamos uma empresa para fazer os projetos. E, depois dessa parte de projetos, iremos iniciar a construção da unidade. Esperamos que no próximo concurso também já venha um efetivo para ocupar esse espaço e atender a população daquela cidade com excelência”, destacou.



União de esforços

Gladson Cameli frisou que sua presença na posse é uma forma de fortalecer as alianças que garantem um Estado Democrático de Direito forte. Segundo o gestor, a PRF é fundamental para o combate de crimes transfronteiriços e garantia de ir e vir. São 1,3 mil km de rodovia federal guarnecidos por esses agentes.

“A PRF é uma necessidade, porque cuida das pessoas e salva vidas e precisa estar fortalecida. Nós já temos demonstrado todo esse esforço nos trabalhos com nossas parcerias e é uma instituição que respeito muito”, afirmou.

O governador relembrou também que, logo que assumiu o governo, ainda no primeiro mandato, a primeira aeronave foi doada pela PRF. “Hoje atende toda a nossa sociedade acreana, principalmente aqueles que moram nos municípios isolados. A gente pode dizer que é uma parceria fortalecida, sempre com o objetivo de dar mais segurança à população. O Brasil é muito grande e, por isso, a gente precisa ter toda essa unidade das nossas forças”, completou.

Os investimentos feitos pelo governo federal nas rodovias que atravessam o estado foram recordados com gratidão pelo governador: “Meu muito obrigado ao presidente Lula por esse tão importante trabalho de manutenção das nossas rodovias”.

“Quero reafirmar nosso compromisso com a nova gestão. Saibam que o governo do Acre sempre será um parceiro nas ações para o bem comum, principalmente quando se avizinham as festas de fim de ano, quando as ações nas rodovias são ainda mais frequentes e fundamentais para manter a ordem e a segurança dos nossos cidadãos”, salientou.

Gladson Cameli finalizou dizendo que confia no trabalho do novo gestor: “PRF Henzio, me permita chamá-lo assim, você é um orgulho para o Acre e não tenho dúvidas de que realizará um excelente trabalho na superintendência, afinal, tem grande experiência na gestão, uma vez que já ocupou diversas funções de chefia na PRF, como chefe do operacional, chefe de delegacia, chefe de recursos humanos, chefe de administrativo e financeiro, além de superintendente substituto.



Perfil

Henzio da Silva Albuquerque é acreano, graduado em engenharia civil pela Universidade Federal do Acre (Ufac) e pós-graduado em gestão pública e de pessoas pela Faculdade Única de Ipatinga (MG).

Ingressou na PRF em 18 de junho de 1999 e sempre atuou em sua terra natal, Rio Branco. Durante a carreira, desempenhou diversas funções operacionais e administrativas, incluindo auxiliar, motorista, chefe de equipe, chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização, chefe de Delegacia, chefe do Setor Administrativo e Financeiro, chefe do Núcleo de Gabinete e chefe da Seção de Gestão de Pessoas.

Além disso, ocupou o cargo de superintendente substituto da Superintendência Regional da PRF no Acre (SPRF-AC) em várias ocasiões, função que exerceu cumulativamente com a chefia do Setor de Gestão de Pessoas do Acre (SGP-AC).

Tácita Muniz- Agência de Notícias do Acre

Fotos: José Caminha/Secom

