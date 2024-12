Governador acende as luzes do Palácio Rio Branco e abre, oficialmente, o Natal da Família 2024: ‘Um ano de emoções’

Foi com muita chuva que o governador Gladson Cameli acendeu, na noite do último domingo, 15, as luzes de Natal do Palácio Rio Branco, iniciando uma programação cultural repleta de atividades para que as famílias acreanas possam visitar e contemplar o verdadeiro espírito de Natal, que, para ele, é momento de comunhão e amor.

Devido à chuva, a tradicional Cantata de Natal da Escola de Música do Acre foi adiada para a segunda-feira, 16. Mas, o governador analisou o momento como bom presságio.

“Este é um período para renovarmos nossas energias. Um momento ímpar, porque está chovendo e tem um ditado que diz que quando chove é porque está limpando os males para que a gente possa cada vez mais praticar o bem, ser pessoas melhores, ter o otimismo e a esperança de que vamos diminuir as dificuldades com Deus e união de todos”, pontuou.

Ao lado do Papai Noel e dos personagens vivos de Natal, Cameli deu cor às colunas do Palácio e reforçou que uma vasta programação ocorre de 20 a 23 de dezembro, marcando a presença do público do Natal da Família 2024.

Questionado sobre um balanço de sua gestão em 2024, o governador o denominou como “um ano de emoções”. Destacou também que para o ano que vem já traça estratégias para avançar cada vez mais no desenvolvimento do estado.

“Nós vencemos vários compromissos, planejamos e executamos muitas coisas, mas, ao mesmo tempo, tenho certeza que 2025 vai ser o ano do executar. Vamos tentar diminuir ao máximo as diferenças para que a gente possa construir um Acre mais justo”, garantiu.



O secretário Estadual de Obras (Seop), Ítalo Lopes, revela que foram investidos R$ 2,3 milhões na ornamentação natalina, tanto em Rio Branco como em Cruzeiro do Sul, sendo que a capital recebeu o montante de R$ 2 milhões.

“É um momento muito importante para a economia e para as pessoas, é um momento de renascimento como o nosso governador disse. Nós conseguimos, inclusive, aproveitar boa parte da iluminação do ano passado, remanejamos para fazer essa utilização novamente”, explica.

Economia e cultura

As luzes de Natal seguem para visitação até 6 de janeiro, com a colaboração de diversas secretarias do governo. Uma dessas parcerias é com a Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), que ficou responsável por todas as atividades lúdicas para o público.

“Natal é paz, amor e esperança. E, atendendo a solicitação do nosso governador, a Fundação Elias Mansour preparou momentos muito especiais e quem não vier vai perder. São cinco dias de muita alegria e muita animação”, garante o presidente Minoru Kinpara.

Ele destacou ainda que toda a festa foi pensada para que as famílias inteiras se sentissem representadas e atraídas à contemplar a iluminação do Natal, que movimenta não apenas a parte cultural, mas que é um motor para a economia solidária, já que as feiras ficam à disposição.

“Tudo foi feito com muito amor, para servir a vocês, que são a razão maior para a existência do nosso governo. Então até dia 23 aqui vai ter uma programação repleta de muita coisa e tem que vir prestigiar. Tudo que a gente fez aqui só tem sentido se vocês virem. Então vocês vão trazer magia, arte e vida!”, convidou.

Papai Noel e personagens vivos cumprem agenda em dias que antecedem o Natal. Foto: Neto Lucena/Secom

Confira os destaques da programação:

20 de dezembro (sexta-feira): Música e Coral

18h: DJ Black e Samuel Sax abrem a noite.

18h30: Banda de Música Mirim da Polícia Militar (PMAC)

19h15: Coral Vida Worship, da Igreja Comunidade Batista Vida; Regente Pr. Jônney Turi

19h45: Show da Banda Iana Sarkis.

18h às 21h: Interação com Papai Noel e seus ajudantes mágicos.

21 de Dezembro (Sábado): Espetáculo Teatral

18h: DJ Lauro Felix e Samuel Vieira no sax.

18h30min: Coral Harmonia Celeste – Assembleia de Deus de Rio Branco.

19h15min: Apresentação da Banda do 4º Batalhão de Infantaria de Selva.

19h45min: Espetáculo teatral Natividade.

18h às 21h: Interação com Papai Noel e seus ajudantes mágicos.

22 de dezembro (domingo): Coral e Cultura Popular

18h: DJ Lauro Felix e Samuel Vieira.

18h30min: Auto de Natal As Pastorinhas do 2º Distrito.

19h: Banda da Polícia Militar do Acre, A Furiosa

19h45min: Coral Reisado, com a peça O Nascimento do Menino Jesus e Jesus é um Rei

20h45min: Quinteto Musical com Lidson Martins e Yvana Pacífico.

18h às 21h: Interação com Papai Noel e seus ajudantes mágicos.

23 de Dezembro (Segunda-feira): Encerramento

18h: DJ Lauro Felix e Samuel Vieira.

18h30min: Projeto Amigos Solidários

19h15min: Banda Marcial do Colégio Militar Tiradentes (CMET).

19h45min: Apresentações musicais com artistas locais: James Fernandes, Nilton Bararu, Eullis Romão e Júnior Chaves.

18h às 21h: Interação com o Papai Noel e seus ajudantes mágicos.

Tácita Muniz- Agência de Notícias do Acre

Foto: Neto Lucena/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram