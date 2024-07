Gilberto Lira será o candidato a prefeito de Mazinho em Sena; Alípio vai para vice

Uma mudança urgente deve mudar totalmente a disputa pela Prefeitura de Sena Madureira nas eleições deste ano. Nós últimos meses o atual prefeito do município, Mazinho Serafim, havia escolhido como seu sucessor o vereador Alípio Gomes, do PSD.

Contudo, de acordo com informações do grupo de Mazinho, repassadas ao ContilNet, o prefeito voltou atrás e escolheu o nome do deputado estadual Gilberto Lira, do União Brasil, como candidato oficial dele na disputa. Agora, Alípio deverá assumir o cargo de candidato a vice-prefeito na chapa.

A última pesquisa Delta divulgada nesta segunda-feira (29), que aponta uma diferença de 25 pontos entre o deputado federal Gerlen Diniz (Progressistas) e Alípio, pesou na decisão de Mazinho e no grupo do prefeito.

Gilberto Lira já foi vice-prefeito na gestão de Mazinho Serafim. Os dois foram eleitos nas eleições municipais de 2020.

Matheus Mello, ContilNet

