Gerlen Diniz é eleito novo prefeito de Sena Madureira

Nas eleições municipais realizadas recentemente, o atual deputado federal Gerlen Diniz (Progressistas) foi eleito prefeito de Sena Madureira. Diniz obteve 13.391 votos, o que representa 54,25% do total, vencendo seu principal concorrente, Gilberto Lira (MDB), que conquistou 11.293 votos, equivalente a 45,75%.

A vitória de Gerlen Diniz marca uma mudança significativa na liderança do município. Como novo prefeito, ele assumirá a gestão do Sena Madureira a partir de janeiro de 2025. Durante sua campanha, Diniz destacou a importância de melhorar os serviços públicos e contribuir para o desenvolvimento econômico da cidade, prometendo um governo mais eficiente e direcionado para suprir as necessidades da população.

Com a eleição de Diniz para a prefeitura, sua vaga na Câmara dos Deputados será ocupada por Adriano, seu suplente, garantindo a continuidade da representatividade da região no Congresso Nacional.

A expectativa agora é em torno dos próximos passos que o novo prefeito adotará para cumprir as promessas de campanha e enfrentar os desafios que a cidade enfrenta, como a melhoria na infraestrutura, educação e saúde, além do fortalecimento da economia local.

Gerlen Diniz tem uma trajetória política marcada pela atuação no legislativo e, agora, se prepara para administrar o terceiro maior município do Acre, com desafios que incluem a recuperação econômica e o fortalecimento dos setores produtivos. Sua posse como prefeito está prevista para janeiro de 2025.

Por Ronaldo Duarte

Jornalista sob o registro profissional- 0000620/AC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram