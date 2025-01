Gêmeas siamesas unidas pelo tórax anunciam gravidez

As professoras americanas Abby e Brittany Hensel, 34, famosas após estrelar um reality show, publicaram um vídeo misterioso no Tik Tok onde sugerem estar grávidas.

As duas são gêmeas siamesas e têm cabeças, estômagos, espinhas, pulmões e corações separados, mas compartilham o restante dos órgãos. Apesar de uma não sentir o lado oposto ao da sua cabeça e controlar apenas metade do corpo, o conjunto funciona como se fosse coordenado por uma só pessoa.

Porém, elas podem escrever separadamente, por exemplo. Em 2021, Abby se casou com Josh Bowling. Caso realmente estejam grávidas, as duas serão as primeiras gêmeas dicéfalas ainda unidas na literatura médica a gestar. O problema não é fisiológico: no passado, era raro que pessoas nascidas unidas sobrevivessem tantos anos com saúde, por isso há poucos registros históricos.

Como as duas dividem o mesmo sistema reprodutor, a gestação aconteceria normalmente. Em entrevistas concedidas na adolescência, Abby e Brittany já tinham manifestado o desejo de ter filhos. “Seremos ótimas mães”, afirmou Brittany.

Por CM7

