Galvez goleia a Assermurb e mantém invencibilidade no Estadual

O Galvez goleou a Assermurb por 4 a 0 nesta segunda, 11, no Florestão, e manteve a invencibilidade no Campeonato Estadual Feminino. Pamela (2) e Monique (2) marcaram os gols das Imperatrizes.

“Conquistamos uma boa vitória, mas o importante é o título.Precisamos nos concentrar e melhorar ainda mais para a decisão”, comentou a atacante Pamela.

Artilheira com 12

Com os dois gols marcados no clássico, Pamela chegou a 12 na competição e é artilheira do Estadual.

Fala, professor!!!

“Esse é um resultado que não muda nada para a Assermurb. Vamos realizar ajustes no time e nos preparar para jogar a final e tentar a conquista do título”, declarou o técnico da Assermurb, Raimundo Rocha.

Terminou empatado

O Náuas e Andirá empataram por 2 a 2 no fechamento da rodada, no Florestão.

PHD

