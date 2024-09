Galvez é bicampeão Estadual Sub-17

O Galvez derrotou o Santa Cruz por 5 a 3, nas penalidades, depois de um empate por 2 a 2 no tempo normal nesta quarta, 18, no Florestão, e conquistou o título do Campeonato Estadual Sub-17. Kerlon e Bugão marcaram os gols do Imperador enquanto Samuel e Lucas anotaram para o Santa Cruz.

Final emocionante

Galvez e Santa Cruz realizaram uma partida bem disputada e emocionante desde o início. Samuel fez 1 a 0 Santa Cruz e a equipe ainda criou boas oportunidades na primeira etapa.

No segundo tempo, o técnico Ico fez mudanças no Galvez e a equipe conseguiu a virada com gols de Kerlon e Bugão.

Aos 47, Lucas, de cabeça, empatou e levou a decisão para as penalidades.

Galvez perfeito

Nos pênaltis, o goleiro JP defendeu a penalidade cobrada por Samuel e os cobradores do Imperador foram perfeitos para garantir a conquista do bicampeonato e a vaga na Copa do Brasil em 2025.

“Estamos trabalhando desde o início da temporada e essa conquista foi muito merecida. Vamos comemorar muito”, comentou o atacante Kerlon.

Por PHD

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram