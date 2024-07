Gabigol esquenta jogo da Copa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras antes de rolar a bola

Além do grande duelo em campo pela Copa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras, o jogo das oitavas de final ganha um ingrediente especial. Isso por conta da situação de Gabigol, que é ídolo do Rubro-Negro, mas é alvo do Verdão para 2025.

Antes da bola rolar no Maracanã, o camisa 99 já vem conquistando os holofotes e sendo protagonista longe dos gramados. Nas redes sociais, o atacante e seus familiares, que têm uma grande importância na decisão de seu futuro, negam publicamente notícias sobre um possível acerto com o clube paulista.

Em mais de uma ocasião, Gabigol pediu para que as pessoas “parassem de mentir” e vem reestabelecendo uma boa relação com a Nação após inúmeros episódios que abalaram a relação. Na última segunda-feira (29), o atleta bateu de frente nas redes sociais com Benja por conta da polêmica entre Flamengo x Palmeiras.

O camisa 99 possui em mãos uma proposta de pré-contrato para assinar e se tornar jogador do Verdão a partir de 2025. No entanto, o jogador também tem a possibilidade de renovar seu vínculo com o Rubro-Negro até o fim do próximo ano.

Em São Paulo, o Palmeiras gostaria de uma definição mais rápida em relação ao tema Gabigol, mas o atacante não faz questão de encurtar essa novela. Resta saber como essas diferentes declarações públicas caem internamente para Leila Pereira e sua cúpula.

Fato é que o jogador será protagonista nas duas próximas semanas de confrontos decisivos entre Flamengo e Palmeiras, pela Copa do Brasil. Seja por conta de sua atuação em campo, que vem melhorando nas últimas semanas, mas também pelas polêmicas do lado de fora.

lance

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram