Funtac encerra 2024 com fortalecimento de ações tecnológicas e inovadoras em defesa da bioeconomia e sustentabilidade do Acre

A Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac) tem sua origem no pioneirismo, visando produzir soluções tecnológicas, priorizando o uso sustentável dos recursos naturais locais, para contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população. Dessa forma, a instituição sempre está envolvida em iniciativas que visam o desenvolvimento sustentável e tecnológico da região.

Em 2024, a entidade realizou diversas atuações que, juntas, somam a busca pelo fortalecimento inovador do estado acreano. Entre elas, está a realização do Fórum de Bioeconomia da Amazônia, que teve sua segunda edição neste ano.

Com o tema “Consolidando os Ativos Bioeconômicos junto à Agricultura Familiar para o Mercado Global”, a ação teve como objetivo aprofundar as discussões e colaborações para promover o desenvolvimento sustentável, econômico, social e tecnológico da região, por meio do modelo de produção.



“2024 foi um ano de novas conquistas para a Funtac. Levando em conta que uma Fundação de Tecnologia precisa sempre inovar. Assim, conseguimos avançar em muitas de nossas ações, como o Fórum de Bioecomomia da Amazônia, pois acreditamos que as cadeias produtivas do Acre são pilares defendidos pela gestão do Estado e por nós, assim como a construção civil e pesquisas, todas realizadas em prol do desenvolvimento tecnológico de nossa região”, afirma a diretora de Planejamento da Funtac, Mirla Miranda.

Expandindo a atuação da Funtac, foi realizado em Cruzeiro do Sul o 1º Encontro dos Atores da Sociobiodiversidade, que reuniu protagonistas importantes que atuam nas cadeias produtivas agroflorestais, além de contar com a presença de organizações da sociedade civil dos segmentos do látex nativo, óleos vegetais, sementes florestais, cacau, entre outros, objetivando ampliar as discussões e capacitações voltadas para temáticas que contribuem com o fortalecimento das cadeias da sociobiodiversidade.



A fim de incentivar cada vez mais os bionegócios, a instituição realizou a Oficina de Mídias Sociais para técnicos, gestores municipais e representantes das comunidades atendidas na regional do Juruá, buscando fortalecer o crescimento e desenvolvimento de cooperativas e associações.

Além desses eventos, a Funtac fez nos dias 5 e 6 de dezembro, o 2º Encontro da Rede de Sementes do Acre, reunindo profissionais que atuam na cadeia produtiva de sementes florestais nativas, representantes de instituições governamentais, ONGs, instituições de pesquisa e sociedade civil, buscando impulsionar este mercado e promover a conservação e restauração da biodiversidade da região.



Tudo isso demonstra os esforços da Fundação na idealização de projetos tecnológicos de grandes impactos, como a criação do primeiro Centro de Recondicionamento de Computadores no Acre, que visa capacitar jovens e desenvolver a economia local por meio da reciclagem de materiais de informática. A iniciativa está em sua fase final para a implementação no estado.

A Funtac também vem intensificando suas ações junto às cadeias produtivas da sociobiodiversidade, com ações diretas nas cadeias dos óleos vegetais, cacau nativo, sementes florestais, bambu, látex nativo e madeira. Sua equipe técnica realizou, ao longo de 2024, atividades voltadas para a transferência de conhecimentos e tecnologias, otimização de processos e produtos, além da realização de estudos técnicos e pesquisas científicas, visando fortalecer as comunidades que atuam com bionegócios.



A instituição conta com o apoio do Programa REM Acre Fase 2, fruto de cooperação técnica entre os governos do Acre, da Alemanha e do Reino Unido, que apoia as ações no âmbito das cadeias produtivas do látex, cacau nativo e óleos vegetais, e busca estimular atividades econômicas que incentivem a manutenção da floresta em pé e contribuir para a redução da emissão de gases de efeito estufa.

Indo além, a instituição ainda atuou para a implantação do Centro Vocacional e Tecnológico da Cadeia Produtiva do Bambu no Estado do Acre. Todas essas ações refletem o compromisso da Funtac com a sustentabilidade e a inovação, alinhadas aos esforços do governo estadual para fomentar o crescimento econômico e tecnológico no Acre.

“Para 2025 visamos ampliar ainda mais nossa atuação, gerando para a sociedade um controle tecnológico muito mais eficiente bem como a transferência de tecnologias e boas práticas impactando positivamente no desenvolvimento socioeconômico do Estado do Acre”, comentou a presidente da Fundação, Iuçara Souza.

Deylon Felix Agência De Noticias Do Acre

Fotos SECOM

