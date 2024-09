Fumaça complica respiração em Rio Branco

A cidade de Rio Branco, capital do Acre, enfrenta um grave problema de poluição atmosférica devido à intensa fumaça que cobre o céu. Desde o início desta semana, a qualidade do ar tem sido severamente afetada, dificultando a respiração dos moradores. Após uma breve melhora com a chuva que caiu na última quarta-feira,4, a fumaça voltou com força total nesta sexta-feira,6, causando preocupações.

Especialistas e moradores locais sugerem que o aumento da fumaça pode estar relacionado à prática de queimadas rurais. Segundo relatos, pecuaristas e pequenos agricultores costumam queimar suas terras, conhecidas como “rosados”, durante o mês de setembro, especialmente após períodos de chuva, o que pode explicar o retorno intenso da fumaça.

Essas queimadas, embora comuns na zona rural, têm graves impactos na qualidade do ar e na saúde da população, especialmente em áreas urbanas. Além de dificultar a respiração, a exposição prolongada à fumaça pode causar problemas respiratórios, afetando crianças, idosos e pessoas com condições pré-existentes.

As autoridades locais já estão atentas à situação, e a população espera que as condições climáticas melhorem nos próximos dias. No entanto, o episódio reforça a necessidade de práticas mais sustentáveis no manejo do solo e no combate às queimadas, para preservar a qualidade do ar e a saúde pública.

Por Ronaldo Duarte

