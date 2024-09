Frustração Sexual: Homem falha na hora H e mulher corta seu órgão genital em Cacoal (Rondônia)

Um caso de violência doméstica chocou o município de Cacoal, Rondônia, nesta semana. No bairro Princesa Isabel, uma mulher de 48 anos foi presa após ter cortado o órgão genital de seu marido, de 58 anos, utilizando uma faca tipo peixeira. O incidente ocorreu após o casal, que havia ingerido bebidas alcoólicas, tentar manter relações sexuais.

De acordo com o relato da mulher à polícia, o casal passou parte do tempo consumindo bebidas alcoólicas e, ao retornar para casa, decidiu ter relações sexuais. No entanto, segundo a agressora, o marido não conseguiu ter uma ereção, o que teria desencadeado sua reação violenta. Usando uma faca de cozinha, ela atacou o companheiro, cortando o pênis na altura do tronco e provocando uma lesão grave.

Logo após a agressão, a vítima foi socorrida e levada ao hospital de Cacoal, onde recebeu atendimento de emergência. A extensão da lesão foi descrita como grave, mas o estado atual da vítima ainda não foi divulgado.

A polícia foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a mulher, que prontamente confessou o crime. Segundo os policiais, ela relatou que sua frustração com a falha do marido durante a tentativa de relação sexual foi o motivo da agressão. A mulher foi presa e está sendo responsabilizada pelo crime de lesão corporal grave.

Esse episódio, além de trágico, reflete a gravidade de situações de violência doméstica, que podem escalar para agressões físicas severas. O consumo excessivo de álcool muitas vezes está associado a esses incidentes, contribuindo para o aumento da tensão e descontrole emocional entre as partes envolvidas.

Por Ronaldo Duarte

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram