Frente fria chega ao Acre ainda esta semana, afirma Meteorologista David Friali

O meteorologista David Friali, conhecido como o “Mago do Tempo”, anunciou que uma forte frente fria deve atingir o Acre ainda esta semana. Segundo Friali, tanto os moradores da capital, Rio Branco, quanto os das regiões do interior, precisam se preparar para uma queda significativa nas temperaturas.

Friali alerta que a população deve se preparar adequadamente para enfrentar o frio. “É hora de tirar os agasalhos do armário e se proteger”, afirmou. A previsão é de que as temperaturas caiam consideravelmente, afetando a rotina diária dos acreanos.

A chegada da frente fria poderá trazer mudanças drásticas no clima, com possibilidade de chuvas e ventos fortes, além da queda na temperatura. Para muitos, este é um momento de adaptação, principalmente para aqueles que não estão acostumados com o frio intenso.

