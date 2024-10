Forte Chuva alivia calor e fumaça em Rio Branco, mas preocupa moradores de areas alagadiças

Na tarde desta quarta-feira, 9, a capital Rio Branco foi surpreendida por uma forte chuva que trouxe alívio aos moradores que há dias enfrentavam intenso calor e fumaça decorrentes de queimadas na região. O evento climático, que ocorreu no início da tarde, foi bem recebido por muitos, pois ajudou a melhorar a qualidade do ar e a diminuir as altas temperaturas que atingiam a cidade.

Nos últimos dias, o calor extremo e a fumaça haviam se tornado um desafio diário para a população, especialmente para aqueles com problemas respiratórios. A chuva veio como um alívio bem-vindo, refrescando o clima e contribuindo para a dissipação da fumaça, que já estava causando desconforto generalizado e problemas de saúde.

No entanto, para os moradores de áreas vulneráveis a alagamentos, a forte chuva também trouxe preocupação.

Essas áreas alagadiças tendem a ser fortemente impactadas durante a estação chuvosa, que ainda está no início. Embora a chuva tenha sido um alívio em relação ao calor e à fumaça, as autoridades e moradores dessas regiões estão atentos à possibilidade de enchentes e transtornos causados pela água.

Com a aproximação do período mais chuvoso na região amazônica, especialistas sugerem que o alívio do calor e da seca deve continuar, porém acompanhado do risco de alagamentos em áreas vulneráveis.

Essa primeira chuva intensa é um indicativo de que o clima na região está mudando, e, embora tenha trazido alívio temporário, o equilíbrio entre os benefícios e os riscos climáticos deverá ser observado de perto nos próximos meses.

Por Ronaldo Duarte

