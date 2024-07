Foragido, influencer Nino Abravanel pede para depor em videochamada

Defesa do influencer alega que ele está disposto a colaborar com investigações; Nino Abravanel é suspeito de participar de assassinato

A defesa do influencer Deivis Elizeu Costa Silva, conhecido como Nino Abravanel, de 18 anos, que é investigado pelo assassinato do pedreiro Tarcísio Gomes da Silva e está foragido, entrou com pedido na Justiça para que o depoimento do investigado ocorra por videoconferência.

A solicitação faz parte da estratégia da defesa para que Nino Abravanel preste depoimento sem ser preso. No pedido, obtido pelo Metrópoles, o advogado Felipe Cassimiro afirma que “a exigência de prisão prévia para o interrogatório seria uma violação dos direitos constitucionais”.

O influencer alega ser inocente e também argumenta que as provas apresentadas na investigação são ilegais. Segundo a defesa, ele estaria “disposto a colaborar com as investigações e responder a todas as perguntas”.

Contra o investigado, pesam imagens obtidas por diversas câmeras de segurança (veja abaixo). Segundo a Polícia Civil, as imagens mostram que Nino, o irmão dele e três comparsas planejaram e participaram do homicídio.

Tarcísio foi executado com tiros na nuca, no rosto e no pescoço, na Estrada do M’Boi Mirim, na zona sul da capital paulista, na noite de 19 de maio.

Para os investigadores, o crime aconteceu por vingança, já que a vítima era investigada por matar o avô de Nino no mesmo dia.

Bruna SalesFelipe Resk Metrópoles

