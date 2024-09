Flamenguista é executado enquanto assistia o jogo AM

Na noite da última quinta-feira (26), Bruno Matos, torcedor do Flamengo, foi assassinado a tiros no Bar do Roney, na Rua Fortaleza, bairro da Compensa, enquanto assistia a um jogo. Dois homens em uma moto se aproximaram e dispararam vários tiros contra Bruno, atingindo sua cabeça e tórax, resultando em morte instantânea.

A polícia foi acionada e isolou o local para iniciar as investigações, que incluem a análise de câmeras de segurança. Ainda não se sabe a motivação do crime, e Bruno não tinha antecedentes criminais. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo e as investigações seguem em andamento.

Por Acreonline.net

