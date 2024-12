Flamengo vence Internacional e elimina Colorado da briga pelo título do Brasileirão

O Internacional perdeu para o Flamengo por 3 a 2, neste domingo (1), no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a derrota, o Colorado foi eliminado da disputa pelo título, encerrando uma sequência de 16 jogos de invencibilidade. O time gaúcho permanece com 65 pontos e não pode mais alcançar o líder Botafogo, que tem 73 pontos.

O Flamengo, que já está fora da disputa pelo título, chegou a 66 pontos e reassumiu a terceira colocação. O Rubro-Negro abriu vantagem no primeiro tempo com gols de Léo Ortiz e Michael (duas vezes). Na segunda etapa, o Inter reagiu com gols de Wesley e Enner Valencia, mas não conseguiu a virada.

Grêmio vence São Paulo e praticamente assegura permanência na Série A

Na Arena do Grêmio, o Tricolor Gaúcho derrotou o São Paulo por 2 a 1 e praticamente garantiu a permanência na Série A de 2025. Com a vitória, o Grêmio subiu para a 10ª posição, com 44 pontos, abrindo distância segura da zona de rebaixamento.

O Grêmio abriu o placar com Franco Cristaldo e contou com um gol contra de Ruan para ampliar. O São Paulo descontou com um belo gol de Luiz Gustavo, mas não conseguiu empatar. Já classificado para a Libertadores de 2025, o Tricolor paulista segue em sexto lugar, com 59 pontos.

Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram