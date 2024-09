Flamengo tem 5 desfalques e 1 reforço para jogo contra o Peñarol, pela Libertadores

Buscando classificação às semifinais da Copa Libertadores da América, o Flamengo volta a campo nesta quinta-feira (26), quando enfrenta o Peñarol (URU). Para o jogo no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, Tite não poderá contar com nomes importantes do elenco. Ao todo, o Rubro-Negro totaliza cinco desfalques para o embate. No entanto, poderá contar com um retorno importante.

Pedro, Everton Everton Cebolinha e Matías Viña passaram por cirurgias e estão fora da temporada. Enquanto os atacantes se recuperam de ruptura do tendão de Aquiles e ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho, respectivamente, o lateral esquerdo trata uma ruptura do ligamento cruzado e fratura da tíbia.

Já Luiz Araújo também precisou passar por procedimento cirúrgico no dia 18 de setembro, devido a uma fratura na cartilagem do joelho direito. Dessa forma, o atacante deve ficar fora dos gramados por cerca de dois meses. Por fim, Michael se recupera de uma grave lesão no músculo posterior da coxa direita, e tem previsão de retorno aos gramados na ida das semifinais da Copa do Brasil.

Se o Flamengo tem quatro desfalques somente no ataque, o setor poderá contar com um reforço que conhece bem de Libertadores. Fora do jogo de ida das quartas de final, por conta de fibrose no músculo posterior da coxa direita, Gabigol está recuperado e relacionado para o duelo de volta, contra o Peñarol.

PEÑAROL X FLAMENGO

Com alguns desfalques, o Flamengo enfrenta o Peñarol às 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (26), no Estádio Campeón del Siglo. Para se classificar às semifinais da Libertadores, o Mengão precisa vencer por, pelo menos, dois gols de diferença. Sendo assim, o Coluna do Fla transmite o embate ao vivo, via YouTube. Rafa Penido comanda a narração, com comentários de Tulio Rodrigues e reportagens de Leo José, diretamente do estádio em Montevidéu.

Por Mônica Alves

