Flamengo mira Richarlison como reforço para 2025

Com a saída de Gabigol, o Flamengo busca um atacante para reforçar o elenco na próxima temporada. Um dos principais nomes que surgiu no radar rubro-negro foi o de Richarlison, atualmente no Tottenham, da Inglaterra. O jogador também desperta interesse do rival Fluminense.

Segundo informações do portal UOL, o Flamengo está disposto a investir 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 130 milhões) para contar com o atacante brasileiro. No entanto, o Tottenham pretende negociar Richarlison por um valor próximo a R$ 260 milhões, quase o dobro do que o clube carioca está disposto a pagar. Vale lembrar que, em 2022, os ingleses desembolsaram cerca de 50 milhões de libras (R$ 315 milhões na época) para contratá-lo, com um contrato válido até junho de 2027.

Atualmente em recuperação de uma lesão muscular na perna direita, Richarlison não descarta retornar ao Brasil, mas sua prioridade é permanecer no futebol europeu. Caso isso não se concretize, o atacante pode considerar propostas do futebol árabe.

Além de Richarlison, o nome de Róger Guedes também foi discutido no Flamengo, mas gera divergências internas. Enquanto o presidente Luiz Eduardo Baptista (Bap) aprova a contratação, o técnico Filipe Luís e o novo diretor José Boto não consideram o jogador uma prioridade.

Com uma previsão orçamentária de 20 milhões de euros para reforços em 2025, o Flamengo segue no mercado em busca de um atacante de peso.

Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram