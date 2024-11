Flamengo Consegue Efeito Suspensivo

O Flamengo ganhou um importante reforço para o confronto contra o Cuiabá, nesta quarta-feira (20), às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal. O clube conseguiu um efeito suspensivo que liberou o atacante Bruno Henrique para ser relacionado para o duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A decisão foi concedida pela relatora Antonieta da Silva Pinto, que atendeu ao pedido do Flamengo. Com isso, Bruno Henrique deve ser titular ao lado de Michael, em um setor ofensivo bastante desfalcado do Rubro-Negro.

O camisa 27 foi expulso no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, quando, ao levantar o pé em uma disputa, acertou o rosto do ex-companheiro Matheuzinho. O árbitro não hesitou e aplicou o cartão vermelho diretamente, expulsando o jogador de campo.

Por conta do lance, Bruno Henrique foi suspenso por dois jogos. Ele já cumpriu um deles, mas, como a punição foi determinada após o término da Copa do Brasil, o atacante precisa cumpri-la no Campeonato Brasileiro. Apesar disso, o jogador viajou com a delegação para Cuiabá, antes mesmo de a decisão sobre o recurso ser divulgada.

Na tabela, o Flamengo ocupa a quarta posição, com 59 pontos, enquanto o Cuiabá, na penúltima colocação, soma apenas 29 pontos.

Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram