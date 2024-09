Finalista do Miss Suíça tem cabeça decapitada e triturada em liquidificador pelo marido’

O caso de Kristina Joksimovic, ex-finalista do concurso Miss Suíça, abalou profundamente a comunidade de moda suíça e a cidade de Basel, onde ela residia. Kristina, de 38 anos, foi tragicamente assassinada, com as autoridades tratando o caso como homicídio doméstico. Seu marido, Thomas, de 41 anos, está enfrentando julgamento pelo crime.

A preocupação com o paradeiro de Kristina surgiu quando a creche de seus filhos contatou seus pais, já que não conseguiam se comunicar com ela. Quando os pais de Kristina visitaram sua casa, Thomas manteve uma fachada de normalidade, até preparando o jantar para eles, o que torna o crime ainda mais perturbador.

O pai de Kristina fez a descoberta macabra durante uma busca na propriedade, encontrando evidências que nenhum pai deveria ver. Isso o levou a correr em desespero, buscando ajuda para alertar as autoridades. Os relatórios forenses indicam que houve um desmembramento brutal, com ferramentas diversas usadas no processo, além de tentativas de eliminar os restos mortais com um liquidificador e produtos químicos.

Thomas foi preso um dia após a descoberta, e sua alegação de legítima defesa, afirmando ter sido atacado por Kristina com uma faca, foi rejeitada pelo tribunal. A acusação afirma que a causa da morte foi estrangulamento.

Este caso trouxe à tona discussões importantes sobre violência doméstica, destacando como problemas sérios podem estar ocultos por trás de aparências enganosamente perfeitas. A comunidade, chocada, tenta lidar com a perda de uma figura tão proeminente de maneira tão trágica.

À medida que o julgamento se aproxima, amigos e familiares de Kristina buscam respostas e tentam entender como tal tragédia pôde ocorrer sem ser percebida. O caso serve como um lembrete das complexidades que podem existir em qualquer relacionamento, independentemente das aparências ou realizações passadas.

por Lucas Rabello do mistério do Mundo

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram