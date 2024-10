Filho agride mãe de 64 anos, reage à prisão e leva tiro de borracha no interior do Acre

Depois de agredir verbalmente a mãe, de 64 anos, e tentar agredir a guarnição da Polícia Militar, um homem, de 45 anos, levou um tiro com bala de borracha e foi preso em Cruzeiro do Sul (AC).

A PM recebeu a denúncia de violência doméstica, no centro de Cruzeiro do Sul. O homem, sob efeito de entorpecentes, desferia palavras de baixo calão contra a mãe. Quando a guarnição chegou, o homem tentou agredir os policiais, que reagiram.

“Os policiais militares, em dever legal e legítima defesa, efetuaram um disparo calibre 12, com munição de elastômero. Após o disparo, os policiais realizaram a prisão do agressor e conduziram o homem até a delegacia da Polícia Civil para os devidos procedimentos. O agressor não ficou ferido”, relatou o comandante da PM de Cruzeiro do Sul, capitão Daniel.

Balas de borracha recebem o nome técnico de elastômero e são consideradas de menor potencial ofensivo.

Por Aline Querolaine, da Folha do Acre

