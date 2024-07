Filha recém-nascida de acreana é morta com veneno pelo pai em Recife

Um crime de extrema gravidade abalou o Brasil e gerou forte comoção em todo o país. Alícia filha da acreana Janaynna Ferreira, uma bebê de apenas cinco dias, foi envenenada pelo pai em Setúbal, Recife.

Janaynna, de 35 anos, que é de origem do estado do Acre, está devastada com a perda da filha. O pai da criança, Charles Luiz Félix da Costa, de 44 anos, preparou a mamadeira com leite misturado a chumbinho, um veneno para ratos. Naquele momento, Janaynna estava no banho, e Charles informou que a bebê havia se engasgado com o leite. A descoberta do envenenamento só foi possível durante o atendimento médico, quando a equipe identificou a substância tóxica no leite.

O sepultamento de Alícia está marcado para a manhã desta sexta-feira, 26, no cemitério Santo Amaro, em Recife. Em suas redes sociais, Janaynna expressou sua imensa dor e seu clamor por justiça: “Eu só quero justiça. É uma dor que não desejo para ninguém”

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso e já confirmou que a mãe não tem envolvimento no crime. Charles Luiz, que negou a intenção de matar, admitiu ter preparado a mamadeira. A audiência de custódia resultou na prisão preventiva do suspeito, que agora se encontra no Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), aguardando as próximas decisões judiciais.

Por Aikon Vitor, da Folha do Acre

