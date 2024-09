Filha de idosa encontrada em estado de decomposição dizia que a mãe havia sido enterrada

O caso da idosa encontrada morta no apartamento em que morava com sua filha, já em avançado estado de decomposição, causou espanto nos vizinhos. Isso porque a filha teria dito que a mãe havia morrido, mas tinha sido enterrada.

Segundo a análise da polícia, o corpo da idosa Maria Auxiliadora de Andrade Santos, estava em decomposição há pelo menos seis meses. Mas, de acordo com os vizinhos e comerciantes, a filha teria contado há três meses que Maria havia falecido e estava enterrada.

“De uns tempos para cá, ela sumiu. Outra senhora, que ia com ela ao culto toda semana, foi a primeira a perguntar, e a filha disse que ela estava com uns problemas de saúde. Sempre enrolava dizendo que não podíamos visitá-la”, disse um comerciante local à reportagem d’O Globo.

Apesar do tempo em que o corpo ficou em decomposição, os vizinhos não relataram sentir nenhum odor ou cheiro diferente vindo do apartamento localizado no bairro Vila da Penha, em São Paulo.

“A única coisa que a gente percebeu é que o apartamento passou sempre a estar fechado, mas o cheiro ruim não tinha. […] Ela [a filha] era farmacêutica. Pelo que vimos e soubemos nos comentários aqui da rua no sábado, ela estaria manipulando remédios e formol para manter o corpo com menos cheiro”, afirmou um dos vizinhos do apartamento.

Neta estava impedida de fazer visitas

Segundo moradores da região, a filha de dona Maria era muito ligada à mãe e estaria apresentando um comportamento estranho há alguns meses. Uma vizinha relatou a suspeita de o caso estar ligado a problemas psicológicos e disse ter escutado gritos da mulher.

Relembre o caso da idosa encontrada em estado de decomposição

Segundo os moradores, a neta de Maria Auxiliadora teria chamado o Samu. Quando os médicos chegaram, encontraram a filha da idosa deitada no sofá e sentiram um cheiro forte. Ela teria tentado desconversar e dispersar os médicos. Um deles insistiu e arrombou a porta do quarto, descobrindo o cadáver. O corpo foi levado ao IML (Instituto Médico Legal).

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. As causas e circunstâncias da morte continuam sendo apuradas. A filha prestou depoimento e foi liberada.

