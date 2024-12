Fifa confirma Arábia Saudita como sede da Copa do Mundo de 2034

A Copa do Mundo de futebol masculino de 2034 será realizada na Arábia Saudita, enquanto Espanha, Portugal e Marrocos serão os anfitriões conjuntos do torneio de 2030, confirmou a Fifa, órgão regulador do futebol mundial.

Três partidas do torneio de 2030 também serão realizadas na Argentina, Paraguai e Uruguai para marcar os 100 anos da competição.

Os anfitriões de ambas as Copas do Mundo foram confirmados na reunião extraordinária do Congresso da Fifa de quarta-feira após votação.

Todos os 211 países-membros da Fifa foram representados na reunião por meio de um link de vídeo.

Os anfitriões de ambos os torneios e das comemorações do centenário de 2030 foram confirmados por meio de duas votações separadas.

O primeiro selecionou Uruguai, Paraguai e Argentina como anfitriões do centenário.

O segundo confirmou os três anfitriões para 2030, além da Arábia Saudita ser escolhida para sediar o torneio de 2034.

As nações deram seus votos por “aclamação” — batendo palmas diante de suas câmeras por meio de seus links de vídeo.

Em todas as três decisões, apenas uma opção de voto estava disponível e, antes da aclamação, o secretário-geral da Fifa, Mattias Grafstrom, disse que “todas as 211 [associações-membro] efetivamente votaram antes do congresso”.

A Noruega optou por se abster devido a “preocupações com o atual processo de seleção da Copa do Mundo da Fifa”, não porque a Arábia Saudita foi nomeada anfitriã.

A associação suíça de futebol também pediu que suas observações fossem incluídas na ata do congresso.

Na terça-feira, a Federação Suíça de Futebol disse que aprovaria a candidatura saudita para sediar a Copa do Mundo de 2034, mas exigiu que os direitos humanos fossem monitorados tanto pela Fifa quanto pela organização trabalhista internacional.

A União Dinamarquesa de Futebol (DBU) disse que apoia o pacote geral das duas candidaturas para a Copa do Mundo, mas quer que a Fifa supervisione as melhorias nos direitos humanos.

Jesper Moller, presidente da DBU, disse: “Gostaríamos de ver mais candidaturas para as Copas do Mundo de 2030 e 2034, e criticamos o processo como um todo.”

A Arábia Saudita tem sido acusada de “sportswashing” nos últimos anos – usando seus gastos sem precedentes em esporte para melhorar a reputação do reino produtor de petróleo em relação ao seu histórico de direitos humanos e impacto ambiental.

Dos 15 estádios identificados para sediar partidas da Copa do Mundo de 2034, quatro foram construídos até agora.

BBC

