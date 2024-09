FGTS: Será o fim do saque-aniversário? Veja o que está por vir

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) resolveu encerrar uma das modalidades mais populares de saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – o saque- aniversário. Essa decisão impacta diretamente cerca de 32 milhões de trabalhadores brasileiros que optaram por esse tipo de resgate anual.

O saque-aniversário, implementado durante o governo anterior de Jair Bolsonaro, permitia que os trabalhadores resgatassem uma parcela do saldo do FGTS no mês de seu aniversário e nos dois meses subsequentes. No entanto, essa opção os impedia de sacar o valor total em situações específicas, como demissão sem justa causa.

De acordo com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, o objetivo é reformular o sistema do FGTS, oferecendo aos trabalhadores do setor privado maior acesso a linhas de crédito consignado – empréstimos descontados diretamente na folha de pagamento. Marinho afirmou que Lula o cobrou repetidamente sobre a implementação desse novo formato.

Como funcionaria o consignado proposto?

O Ministério do Trabalho informou que uma aba será adicionada ao aplicativo digital do FGTS para que os trabalhadores possam simular o financiamento pretendido. Ele terá a capacidade de verificar tanto o valor máximo disponível quanto o prazo de pagamento pretendido.

Com base nas informações do eSocial (sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas) do trabalhador, os bancos analisariam o pedido de crédito consignado. Essas instituições financeiras também avaliariam o perfil da empresa empregadora.

Em até 24 horas, uma proposta seria apresentada ao trabalhador, que decidiria se aceita ou não as condições oferecidas.

Vantagens do crédito consignado

O crédito consignado tem juros mais baixos do que outros tipos de empréstimo porque o desconto é feito diretamente na folha de pagamento, diminuindo o risco de inadimplência do banco.

Além disso, como explicou Marinho, o novo sistema não exigiria a autorização prévia do empregador, como ocorre atualmente.

Embora a proposta tenha o aval do presidente Lula, sua implementação enfrenta um grande obstáculo: a aprovação no Congresso Nacional. O saque aniversário foi criado durante o governo Bolsonaro e é amplamente elogiado por setores da direita política.

Como a base aliada de Lula no Congresso é minoritária, o ministro Luiz Marinho terá um árduo trabalho de convencimento pela frente. Ele precisará apresentar os benefícios do novo sistema de crédito consignado e justificar a extinção do saque aniversário.

Impacto para os trabalhadores

Atualmente, mais de 40 milhões de brasileiros têm acesso ao saque aniversário do FGTS. Caso a proposta seja aprovada, esses trabalhadores perderão a opção de resgatar parcelas anuais do saldo do fundo.

No entanto, o novo sistema de crédito consignado ofereceria uma alternativa para aqueles que necessitam de recursos financeiros extras, sem a obrigatoriedade de autorização do empregador.

Um dos principais desafios será garantir uma transição suave para os trabalhadores que já optaram pelo saque aniversário. O governo deverá estabelecer regras claras e prazos adequados para que eles possam se adaptar ao novo modelo.

Além disso, será fundamental realizar uma grande campanha de esclarecimento, explicando os detalhes do crédito consignado e as vantagens em relação ao saque-aniversário.

Perspectivas futuras

Se aprovado pelo Congresso, o novo sistema de crédito consignado vinculado ao FGTS Digital poderia se tornar uma importante ferramenta de acesso a recursos financeiros para milhões de trabalhadores do setor privado.

Ao eliminar a necessidade de autorização prévia do empregador, essa modalidade de empréstimo poderia se popularizar rapidamente, oferecendo condições mais vantajosas em comparação a outras linhas de crédito disponíveis no mercado.

Por: Ana Luzia- Jornal Contábil

