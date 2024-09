Fenerbahçe e Galatasaray investem alto novamente, mas não evitam decepções na Europa

Mais uma vez as potências do futebol turco abriram os cofres para trazer reforços de peso e, mesmo assim, não evitaram fracassos em disputas europeias. Por mais uma temporada, Galatasaray e Fenerbahçe foram protagonistas na janela de transferências, porém sucumbiram no momento de mostrar sua força no continente. Logo no início da temporada, os dois clubes ficaram pelo caminho na Liga dos Campeões.

Nem ao menos conseguiram chegar até a reformulada fase de grupo da competição. Nos playoffs, o Fenerbahçe passou pelo Lugano, da Suíça, na primeira eliminatória, mas acabou eliminado para o Lille, em casa, na fase seguinte. O clube francês ainda precisou avançar em uma terceira disputa antes de confirmar sua presença na Champions. O caminho do Galatasaray era mais simples, por ter sido campeão turco na temporada passada, mas se tornou ainda mais decepcionante. Com apenas uma eliminatória separando a equipe da fase de grupo, o clube turco sofreu duas derrotas para o Young Boys e deu adeus ao sonho de voltar à Liga dos Campeões.

Investimento milionário sem retorno As duas principais potências turcas se tornaram nos últimos anos grandes atrativos para nomes que buscavam um recomeço no primeiro escalão europeu. Nesta temporada, o Fenerbahçe começou a construção do seu projeto pelo treinador e aproveitou a rejeição de José Mourinho ao mundo árabe para atrair o técnico português. Antes mesmo da chegada de Special One, a imprensa europeia já vinculava possíveis reforços de peso ao Fenerbahçe, em especial jogadores que haviam trabalhado com Mourinho, como Lukaku e Dybala.

No entanto, o treinador tratou de descartar os nomes logo na sua chegada e prometeu novas caras para a sua equipe. Embora sem o mesmo peso dos atacantes ex-Roma, o Fener apostou alto para contratar nomes como Youssef En-Nesyri, do Sevilla, Allan Saint-Maximin, do Al Ahli, Cenk Tosun, do Besiktas, e Sofyan Amrabat, da Fiorentina. Além das novidades no elenco, o clube turco resistiu às investidas de potenciais vendas como o goleiro da seleção croata, Dominik Livaković, e também garantiu a permanência definitiva de Söyüncü, comprado junto do Atlético de Madrid.

