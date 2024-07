Federação Acreana oficializa tabela do 2º turno do Campeonato Estadual

O departamento técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) divulgou nesta quarta, 3, a tabela do segundo turno do Campeonato Estadual Sub-20. Como tinha sido antecipado pelo phdesporteclube.com.br a primeira rodada terá os confrontos na terça, 9, a partir das 15 horas, no Florestão, entre Santa Cruz x Náuas e Rio Branco x Vasco.

Todos entre si

As equipes irão jogar entre si e quem somar mais pontos fica com o título do Campeonato Estadual de 2024. O time campeão vai representar o Acre na Copa São Paulo e na Copa do Brasil em 2025.

1ª rodada

Santa Cruz x Náuas

Rio Branco x Vasco

Na terça, 9, a partir das 15 horas, no Florestão

2ª rodada

Náuas x Rio Branco

Vasco x Santa Cruz

Na sexta, 12, a partir das 15 horas, no Florestão

3ª rodada

Vasco x Náuas

Santa Cruz x Rio Branco

Na terça, 16, a partir das 15 horas, no Florestão

