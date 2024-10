Fãs, amigos e familiares se despedem de Maguila, em São Paulo

Amigos, fãs e familiares prestam suas últimas homenagens a José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, que morreu aos 66 anos, na quinta-feira (24/10). O velório do ex-lutador acontece, na manhã desta sexta-feira (25/10), na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

Por volta de 12h, o corpo do ex-atleta, que sofria de Encefalopatia Traumática Crônica (ETC), será acompanhado por um cortejo de carros até São Caetano do Sul, cidade vizinha no ABC Paulista. A cerimônia de despedida acontecerá entre 14h e 16h em um espaço reservado do Cerimonial Ossel.

Irani Pinheiro, viúva de Maguila, abriu o coração e falou sobre os últimos momentos do ex-lutador, que morreu na quinta-feira (24/10), aos 66 anos. Ele sofria de Encefalopatia Traumática Crônica (ETC); trata-se de uma doença incurável, similar ao mal de Alzheimer, causada por golpes frequentes na cabeça – motivo pelo qual atinge muitos lutadores.

“Num surto psicótico, porque só quem sabe e [tem alguém] com Alzheimer, doença mental, [sabe] que eles surtam, agridem… o Maguila era agressivo”, revelou em entrevista para um programa de TV.

Irani completou explicando a decisão de continuar casada ao receber o diagnóstico do ex-atleta: “A gente procurava entender a doença dele. Ficaria mais fácil eu separar, mas estive do lado [dele na fase] mais difícil, decidi cuidar”.

Ela fez questão de frisar que contou com fé e resiliência para conviver com a ETC. “O cuidado não vem da gente, vem de Deus. Porque é Deus quem dá força pra gente caminhar e cuidar das pessoas”, destacou.

Irani, que começou a se relacionar com Maguila quando tinha 17 anos e, na época, foi acusada de estar interessada no status do pugilista, que estava no auge da carreira.

“Eu não dormiria em paz se eu não tivesse cuidado [do Maguila]. Mas, eu estou em paz, porque fiz o meu melhor. A única coisa que eu tenho dentre de mim é saber que eu fiz o bem e fiquei bem. Eu tenho que justificar é pra Deus, não pra ninguém”, concluiu.

A notícia da morte

Morreu na quinta-feira (24/10), aos 66 anos, José Adilson Rodrigues dos Santos, conhecido como Maguila. O ex-lutador de boxe foi vítima de demência pugilística. Ele sofria de Encefalopatia Traumática Crônica (ETC); trata-se de uma doença incurável, similar ao mal de Alzheimer, causada por golpes frequentes na cabeça – motivo pelo qual atinge muitos lutadores.

A informação foi confirmada pela esposa do ex-atleta, Irani Pinheiro, para uma emissora de TV. “A gente teve momentos bons, momentos ruins, mas Deus sempre esteve conosco”, contou.

Maguila morava no interior de São Paulo, onde tratava o problema de saúde.

Uma das últimas aparições de Maguila foi em abril, quando a família compartilhou um vídeo em que o ex-atleta praticava boxe ao ar livre. A prática o ajudava a manter a saúde mental perante a doença. “Mais um dia de treino com nosso peso-pesado”, escreveram na legenda das imagens.

No ano passado, a TV Cultura lançou Maguila, Um Lutador – minissérie de dois episódios, inspirada na carreira do ex-boxeador.

Ele anunciou a aposentadoria do esporte nos anos 2000 e tentou apostar na carreira de cantor, um dom que os fãs desconheciam.

Fábia Oliveira

