Facção aplica “disciplina” em homem acusado de roubo em Rio Branco

Um homem acusado de roubo foi submetido a uma “disciplina” por membros de uma facção criminosa em Rio Branco. O caso ocorreu no bairro Vila Ivonete, próximo à Avenida Getúlio Vargas, no último domingo (15). A vítima foi agredida com golpes de ripa, resultando em ferimentos graves, incluindo a fratura do antebraço esquerdo.

Após a agressão, o homem conseguiu buscar ajuda em um posto de combustível nas proximidades. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao pronto-socorro, onde recebeu atendimento médico. Seu estado de saúde foi considerado estável.

A Polícia Civil está investigando o caso para identificar os autores da agressão e esclarecer as circunstâncias do crime.

