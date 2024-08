Ex-companheiro invade apartamento e ataca mulher com faca em Rio Branco

No início da madrugada desta quarta-feira (31), Emilly Furtado da Silva, de 25 anos, sofreu uma tentativa de feminicídio após ter seu apartamento invadido por seu ex-companheiro na Rua Peru, no bairro Baixada da Habitasa, em Rio Branco. O agressor, monitorado por tornozeleira eletrônica, atacou Emilly com uma faca na frente de seu filho pequeno.

De acordo com a polícia, Emilly estava separada há cerca de um mês e havia se mudado para o novo apartamento na terça-feira. Seu ex-companheiro, inconformado com a separação, pulou o muro do imóvel e desferiu cinco golpes com uma faca, atingindo a cabeça, o braço esquerdo e a mão da vítima. A violência ocorreu na presença do filho de Emilly, intensificando a gravidade da situação.

A tentativa de feminicídio foi interrompida quando um vizinho, alertado pelos gritos de socorro, empurrou o agressor e pegou uma enxada para defender Emilly. O ex-companheiro fugiu do local, roubando a motocicleta de um transeunte para escapar.

Vizinhos rapidamente ajudaram Emilly, colocando-a em um carro e levando-a para a emergência do pronto-socorro de Rio Branco. Policiais militares do 1º Batalhão chegaram ao local, coletaram informações sobre o acusado e realizaram buscas na região, mas não conseguiram localizar o agressor.

Agentes da Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) também estiveram presentes, colhendo as primeiras informações. O caso está agora sob investigação da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), que buscará trazer justiça e segurança para Emilly e sua família.

As autoridades reforçam a importância da denúncia e do apoio da comunidade em casos de violência doméstica e tentativas de feminicídio, visando proteger as vítimas e punir os responsáveis por tais atos.

Por Alexandre Lima- altoacre

