ExtraBrasileiros com mandado de prisão no Brasil são presos em Santa Cruz de La Sierra e serão expulsos da Bolívia

Os brasileiros estavam ilegalmente em território Boliviana, a Imigração nacional já determinou sua expulsão dos criminosos presos em Santa Cruz de La Sierra

Gustavo Astilla, diretor departamental da Felcc de Santa Cruz, identificou os estrangeiros como Marcelo Wanderley Espinoza e José Nilson de Souza, que serão expulsos do país e entregues à Polícia Brasileira.

Agentes da Força Especial de Combate ao Crime (Felcc) e da Interpol capturaram dois brasileiros em Santa Cruz, na Bolívia. Os indivíduos, identificados como Marcelo Wanderley Espinoza e José Nilson de Souza, eram procurados no Brasil por envolvimento em assaltos, roubos e tráfico internacional de drogas.

Segundo Gustavo Astilla, diretor departamental da Felcc, ambos serão expulsos do país e entregues às autoridades brasileiras. A operação destaca a colaboração internacional no combate ao crime organizado.

Marcelo Wanderley Espinoza, um dos brasileiros procurados, foi surpreendido em um alojamento na área do Terminal Bimodal, onde tentava escapar da justiça brasileira. De acordo com Gustavo Astilla, o criminoso possui um mandado de prisão por roubo em território brasileiro. A operação demonstra a eficácia das forças de segurança na captura de fugitivos e reforça a cooperação internacional no combate ao crime.

“De acordo com a análise dos dados informativos das forças de segurança da Bolívia e da Interpol, juntamente com as informações da Justiça Brasileira, conseguimos estabelecer que esses criminosos já foram condenados à prisão e são procurados pelas autoridades judiciais do Brasil”, afirmou Gustavo Astilla. A colaboração entre os países tem sido fundamental para identificar e capturar fugitivos, demonstrando a importância do compartilhamento de informações no combate ao crime internacional.

Já o criminoso internacional José Nilson de Souza foi interceptado na Avenida Bush, no Quarto Rodoanel, um centro comercial em Santa Cruz. Procurado pela justiça brasileira, ele possui uma longa ficha criminal relacionada ao tráfico de drogas e porte ilegal de armas. A ação ressalta a eficácia das forças de segurança bolivianas em colaborar com as autoridades brasileiras, evidenciando a determinação em desmantelar redes criminosas que operam em ambos os países. Essa operação reforça o compromisso na luta contra o crime organizado na maior região metropolitana da Bolívia.

Os dois criminosos brasileiros estavam ilegalmente em território boliviano, o que levou a Imigração a ordenar sua expulsão. Nas próximas horas, Marcelo Wanderley e José Nilson serão levados até a fronteira com o município de Puerto Quijarro, onde serão entregues às autoridades judiciais do Brasil. Essa ação reforça o compromisso da Bolívia em colaborar com a justiça brasileira no combate ao crime internacional organizado.

Por Marcus José-Alto Acre

