Expoacre – Segunda tem show gratuito de Marília Tavares na Arena de Rodeio graças a articulação de Alan Rick

O rodeio da edição 2024 da Expoacre terá shows nacionais gratuitos graças a articulação do senador Alan Rick (União Brasil) junto ao Ministério do Turismo e ao Serviço Social do Comércio – Sesc. A cantora Marília Tavares se apresentará na Arena de Rodeio na segunda-feira, 02 de setembro, e a banda Limão com Mel no fechamento da competição, dia 03 de setembro.

O senador Alan Rick acredita que oferecer shows nacionais de graça atrai mais público para a feira, que tem como objetivo movimentar a economia local.

“O nosso esforço foi exatamente nesse sentido. De fazer com que a feira tenha recorde de público e consequentemente recorde de negócios. Nossa preocupação maior é com o pequeno que está lá e precisa vender pra levar comida pra casa.” – pontou o senador.

A feira reúne pequenos, médios e grandes comerciantes de todos os setores da economia que aproveitam o evento como uma oportunidade de mostrar seus produtos, de atrair investidores e de vender. A expectativa do governo do estado para este ano é que o volume de negócios supere o de 2023, quando a Expoacre gerou R$ 325 milhões, representando um aumento de 55% em relação ao ano anterior, quando o volume foi de R$ 209 milhões.

A programação da feira agropecuária e de entretenimento foi aberta neste sábado, 31, com a tradicional cavalgada e vai até o dia 8 de setembro, no Parque de Exposições, em Rio Branco.

Alan Rick agradeceu o pronto atendimento do ministro Celso Sabino à necessidade apresentada e ao apoio do SESC e garantiu que continuará o esforço para que outras feiras e festivais realizados no Acre contem com esse importante apoio.

Assessoria

