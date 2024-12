Exclusivo: veja momento em que cantor amazonense Paulo Onça é brutalmente espancado em Manaus

O cantor amazonense Paulo Onça, de 63 anos, se envolveu em uma briga de trânsito na madrugada desta quinta-feira (5) e está hospitalizado na capital amazonense. O caso ocorreu no cruzamento entre a rua Major Gabriel com a rua Nhamundá, no bairro Praça 14, zona Sul da capital amazonense. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o empresário Adeilson Fonseca, mais conhecido como ‘Bacana’, espanca o artista, após os veículos de ambos colidirem.

Paulo Onça foi conduzido para o Hospital e Pronto Socorro (HPS) Dr. João Lúcio, onde passou por cirurgia, Sávio relatou que o estado de saúde do sambista é grave. De acordo com a Secretaria de Estado e Saúde, Paulo deu entrada na unidade, após ser removido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O músico passou por exames de imagens e segue internado em estado grave, sendo acompanhado por uma equipe multidisciplinar.

Pedido de prisão A Justiça decretou na noite desta quinta-feira (5), a pedido da Polícia Civil, a prisão preventiva de Adeilson Duque Fonseca, conhecido como “Bacana”, considerado foragido pela tentativa de homicídio contra o compositor amazonense Paulo Onça, de 63 anos. De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), as investigações foram iniciadas e permitiram identificar Adeilson Duque como suspeito do crime. Com base nas evidências, foi solicitado à Justiça a prisão preventiva do suspeito, e a ordem judicial foi decretada.

cm7

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram