Ex-vereador é preso por estuprar sobrinha

Oex-vereador de Goianésia (GO) Altemar Carrilho de Castro foi preso no último final de semana em uma fazenda no interior do estado após passar nove meses foragido da Justiça.

De acordo com o site UOL, Castro foi condenado a 17 anos e 20 dias de prisão por estupro de vulnerável contra uma de suas sobrinhas. O processo contra o ex-vereador foi iniciado em 2011, quando a mãe da vítima registrou boletim de ocorrência contra o político, acusado de abusar da sobrinha por quatro anos — dos 10 aos 14 anos. Ex-vereador foi condenado em outubro de 2013, mas recorreu da decisão em liberdade.

Castro foi derrotado em todas as instâncias e teve mandado de prisão expedido em dezembro de 2023, mas, até então, não havia sido localizado para ser levado à cadeia. A prisão ocorreu após acordo com a família e advogados do ex-vereador. Segundo informações da Polícia Civil de Goiás, o político se entregou voluntariamente às autoridades, foi encaminhado à Unidade Prisional de Goianésia e está à disposição da Justiça.

Ele deverá cumprir a pena inicialmente em regime fechado. Altemar é casado e tem três filhos. Ele se elegeu vereador de Goianésia pela primeira vez em 2008 e assumiu a presidência da Câmara Municipal da cidade no biênio 2011/2012. Altemar foi reeleito nas eleições de 2012 e 2016, quando já havia sido denunciado e condenado, e voltou a assumir o comando da Câmara no biênio 2017/2018.

