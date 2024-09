Ex-Real Madrid critica declarações de Vini Jr: ‘Ingrato, não é ninguém

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Revelado pelo Real Madrid, ex-atacante espanhol Jorge López Marco, mais conhecido como Tote, disparou críticas a Vinicius Jr antes do clássico contra o Atlético de Madri.

Tote repreendeu o brasileiro e defendeu que a Espanha não é racista. Em entrevista ao diário AS, ele afirmou que Vini está cometendo erros em declarações e que é mal aconselhado.

O espanhol acrescentou que não concorda com os insultos, mas frisou que outros jogadores foram mais xingados em campo e “não voltaram para casa chorando”. Em suas palavras, deve haver uma razão para tal perseguição ao ex-Flamengo.

O ex-jogador subiu o tom sobre a sugestão de Vini de tirar a Copa de 2030 do país se não houver evolução na luta contra o racismo: “Ele não é ninguém para dizer isso”. O espanhol disse que o brasileiro está sendo ingrato e faltando com respeito “com tudo que a Espanha deu a ele”.

Vini está cometendo muitos erros. A Espanha não é racista. Existem racistas, mas não suporto quando você diz isso porque não é verdade. Ele é mal aconselhado. Há muitos jogadores negros na liga, mas só falam dele. Deve haver uma razão. Tote, ao Marca

Na história, houve jogadores que foram mais insultados do que ele, foram mais chutados e continuaram jogando. É óbvio que não sou a favor dos insultos, mas isso aconteceu com todos nós que fomos ao campo e não voltamos para casa chorando. Fomos educados desde cedo para tolerar isso.

Além disso, ele não é ninguém para dizer que eles tiram a Copa do Mundo. Isso é ser ingrato, com tudo o que a Espanha está dando a ele. É desrespeitoso.

Ataques a Vini

Vini Jr vem sendo vítima de recorrentes ataques racistas no futebol espanhol. O brasileiro sofre perseguição de torcedores de diversos times adversários, e diversos casos já foram registrados nos últimos anos.

Ele, inclusive, é alvo de uma campanha de ódio promovida para o clássico deste domingo (29). Nos últimos dias, um grupo instigou que torcedores fossem ao jogo com máscaras para poderem xingar o atacante brasileiro sem serem reconhecidos. A campanha feita nas redes sociais foi chamada de #MetropolitanoConMascarilla.

A LaLiga anunciou tolerância zero e disse que pedirá prisão imediata dos organizadores da ação. A LaLiga repudiou a campanha discriminatória e destacou que não tolerará tal comportamento. Em comunicado, afirmou que trata-se de um crime e que prejudica a imagem do esporte e do país.

