Ex-presidiário é preso com mais de 15 kg de drogas pela Polícia Militar

Na noite da última segunda-feira, 28, a Polícia Militar do Acre prendeu um ex-presidiário por tráfico de drogas durante uma blitz de rotina realizada pelo 2° Batalhão de Polícia Militar (2° BPM) na Rodovia AC-40, em frente ao Parque de Exposições, no bairro Vila Acre.

Ao abordar um veículo Fiat Uno, com dois ocupantes, os policiais notaram o nervosismo do passageiro e decidiram realizar uma busca no carro. No bagageiro, encontraram um saco de fibra contendo 15 barras de Skunk, totalizando 15,470 kg da droga. O valor estimado da apreensão é de aproximadamente R$ 150 mil.

O passageiro, que já tem passagens por tráfico, foi preso em flagrante, enquanto o motorista, que alegou ser condutor de aplicativo, também foi levado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) por suspeita de envolvimento no crime.

A ação representa um importante golpe contra o crime organizado na região.

Acreonline.net

Com Informações 2° Batalhão de Polícia Militar do Acre

