Ex-marido não aceita divisão de bens e retira parafusos da roda do carro que ficou com a mulher

A Polícia Militar foi acionada na noite do dia 03/09, na Av. Cuiabá, em Rolim de Moura, a comparecer no local onde

acabara de acontecer um fato inusitado. Uma mulher relatou que terminou seu relacionamento com seu ex-marido, e que nesta data ele veio até sua residência discutir a partilha de bens, o qual seria um veículo Gol 1.0 e uma Motocicleta.

Porém o ex-marido não concordava em deixar o veículo Gol com sua ex-mulher, sendo que ele retirou vários parafusos das rodas do veículo Gol e fugiu do local levando os parafusos.

Fonte: Rolim Notícias/imagem ilustração

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram