Evento que será promovido pela PMAC incentiva a prática consciente de empinar pipas

Com a chegada das férias escolares, a prática de empinar pipas ganha destaque nos céus de diversas cidades. Para garantir que essa atividade, que faz parte da infância de muitas pessoas, seja realizada de forma segura e consciente, a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 3° Batalhão, organizou uma ação criativa e educativa.

No próximo sábado, dia 20, o Arena Racer será o palco de um vibrante evento, fruto da parceria entre a PMAC e diversos órgãos governamentais, organizações e entidades. A iniciativa tem como principal objetivo incentivar a prática segura de empinar pipas, evitando acidentes e promovendo o uso responsável de materiais.

O evento contará com diversas atividades, incluindo palestras sobre segurança, demonstrações de técnicas adequadas, concursos de pipas e muitas outras atrações voltadas para toda a família. Além de proporcionar diversão, a ação busca conscientizar a população sobre os perigos do uso de linhas cortantes, como o cerol, e a importância de escolher locais apropriados para soltar pipas, longe de redes elétricas e vias movimentadas.

A participação de diversas entidades e a organização cuidadosa do evento refletem o compromisso da PMAC e de seus parceiros em promover uma infância segura e saudável, onde as brincadeiras tradicionais possam ser desfrutadas de maneira responsável e sem riscos.

Por Ronaldo Duarte – Acreonline.net

Com informações da PMAC

