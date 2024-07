Euro 2024: veja os confrontos das quartas de final e onde assistir

Com encerramento das oitavas nesta terça-feira (2), os duelos da próxima fase do mata-mata estão definidos

As quartas de final da Euro 2024 estão definidas. Após Holanda e Turquia confirmarem a classificação nesta terça-feira (2), pela última rodada das oitavas, todas as oito seleções que vão disputar a próxima fase do mata-mata, e seus adversários, foram concretizados.

Dessa maneira, as seleções de Portugal, Alemanha, Suíça, Espanha, França, Holanda, Inglaterra e Turquia seguem vivas em busca do título da Euro.

Sexta-feira (5/7):

Espanha x Alemanha – 13h (de Brasília) – Transmissão do SporTV

França x Portugal – 16h (de Brasília) – Transmissão da CazeTV

Sábado (6/7):

Inglaterra x Suíça – 13h (de Brasília) – Transmissão do SporTV

Holanda x Turquia – 16h (de Brasília) – Transmissão da CazeTV

