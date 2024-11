Estado promove formação continuada para coordenadores administrativos das escolas estaduais

A Secretaria de Educação e Cultura do Acre (SEE), por meio do Departamento de Formação e Assistência Educacional, reafirma seu compromisso com a valorização dos seus profissionais, ao oferecer uma formação continuada para coordenadores administrativos das escolas públicas estaduais. Esses profissionais desempenham um papel estratégico no fortalecimento da gestão escolar.

Com 370 inscritos, o curso teve início em 11 de novembro e se estenderá até abril de 2025, na modalidade educação a distância (EaD), utilizando a plataforma Moodle (ead.see.ac.gov.br). Com carga de 130 horas, a formação alia metodologias ativas com um encontro presencial, promovendo a aplicação prática dos conteúdos abordados.

O objetivo da formação é desenvolver habilidades e competências essenciais à gestão educacional, promovendo práticas administrativas mais eficazes no ambiente escolar. Segundo a chefe do Departamento de Formação, Lídia Cavalcante, a matriz curricular foi elaborada com foco em gestão e comunicação para um ambiente escolar colaborativo e eficiente. “A formação prioriza áreas como gestão financeira, administrativa, planejamento, execução, prestação de contas e relações intra e interpessoais”, destaca.



A iniciativa está alinhada às estratégias do Plano de Governo do Acre, que busca fortalecer os processos educacionais e aprimorar as políticas públicas, além de atender à Política Organizacional da SEE, que valoriza a formação continuada dos profissionais.

O papel estratégico dos coordenadores administrativos

Os coordenadores administrativos são fundamentais para o funcionamento eficiente das escolas públicas. Além de gerenciar recursos e apoiar a direção escolar, desempenham um papel essencial na implementação das políticas educacionais e na gestão democrática.

A formação oferecida pela SEE aborda cinco temáticas estratégicas, incluindo a Lei de Gestão Democrática (Lei nº 3.141/16), que promove a participação ativa da comunidade escolar na tomada de decisões. Entre os tópicos, destaca-se o fortalecimento do Conselho Escolar e dos colegiados, preparando os profissionais para atuar de forma integrada e transparente.



O chefe da Divisão de Formação, Leomar Mariano, ressalta a importância do curso: “O coordenador administrativo é responsável por garantir que os recursos materiais, humanos e financeiros sejam utilizados com eficiência e transparência, contribuindo para a execução do Projeto Político Pedagógico e para a criação de um ambiente propício à aprendizagem”.

Impacto na qualidade da educação

A formação tem gerado expectativas positivas entre os participantes. Para a coordenadora administrativa Raimunda da Silva, da Escola Raimunda Balbino, de Rio Branco, o curso é uma oportunidade inédita. “É excelente, pois está diretamente relacionado à minha área de atuação. Os conteúdos abordam nosso trabalho, como execução, prestação de contas e licitação. Já fiz outros cursos, mas é a primeira vez que encontro algo tão direcionado”.



A iniciativa beneficia não apenas os coordenadores administrativos, mas toda a comunidade escolar. Uma gestão eficiente melhora as condições do trabalho pedagógico e impacta diretamente a qualidade do ensino.

Clícia Araújo- Agência de Notícias do Acre

Foto: Mardilson gomes/SEE

