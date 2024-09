Estado pede urgência na liberação de recursos e garante R$ 10,9 milhões para enfrentamento à seca e às queimadas

Os recursos solicitados pelo governo do Acre para enfrentamento à grave seca e combate a incêndios no estado já estão aprovados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec). Dos R$ 10,9 milhões, R$ 4,5 milhões são para enfrentamento à estiagem e R$ 6,4 milhões para combate a incêndios.

A informação foi dada pelo diretor substituto do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres da Sedec – ligada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional -, Leno Rodrigues, em reunião com integrantes da Representação do Governo do Acre em Brasília (Repac), na última terça-feira, 10. A aprovação de Medida Provisória (MP) pelo Congresso é necessária, porque são recursos extraorçamentários, que não estão previstos no orçamento da União.

“Já fizemos a aprovação. Está em tramitação [a Medida Provisória] e em breve esses recursos serão repassados ao estado para o efetivo combate a esses incêndios e, também, para o atendimento à população”, afirmou Leno Rodrigues.

Continuidade

A equipe da Repac foi à Defesa Civil para acompanhar o andamento do pedido de urgência feito pelo titular da Repac, Fábio Rueda, e pela secretária de Estado do Meio Ambiente, Julie Messias, em reunião no dia 28 de agosto. Eles relataram a urgência dos recursos em virtude da seca prolongada e consequente crise hídrica no estado, além dos incêndios florestais.

“Saímos de uma grande enchente e, em seguida, entramos numa grave seca, junto com incêndios e fumaça, que prejudicam a qualidade do ar”, lembrou Rueda.

“Os rios estão em situação de alerta máxima”, disse a secretária Julie Messias, lembrando problemas de abastecimento e destacando os incêndios e os impactos na saúde da população.

Em junho, o governo do Acre decretou estado de emergência climática em todos os municípios do estado e instituiu o Gabinete de Crise, Seca e Estiagem para tratar dos enfrentamentos aos eventos extremos ocorridos no estado em virtude das mudanças climáticas.

As ações

Na relação de medidas previstas no enfrentamento à seca estão desde o aluguel de caminhões-pipa, para levar água potável para a população, à perfuração de poços e aquisição de motobombas para captação de água.

Entre as iniciativas previstas para o combate aos incêndios estão, por exemplo, equipamentos de segurança para os brigadistas que estão na linha de frente no combate ao fogo, combustível para transporte das equipes, motobombas e sopradores.

Também participaram da reunião do dia 10 deste mês, pela Repac, o assessor William Raad e os chefes dos departamentos Técnico e de Relações Federativas, respectivamente, Elomar Chaves e Klinger Cruz. Da Defesa Civil Nacional também estava presente a chefe de gabinete substituta da presidência da Sedec, Paloma Ramos.

Por Dilma Tavares- Agência de Notícias do Acre

Foto: Wesley Moraes/Repac

