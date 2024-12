Estado entrega ambulâncias e equipamentos ao Samu no Juruá

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realizou na manhã desta segunda-feira, 23, a entrega de duas ambulâncias, 60 fardamentos e cinco desfibriladores externos automáticos ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do Juruá.

O veículo de suporte avançado atenderá pacientes de Cruzeiro do Sul, e a ambulância de suporte básico ficará disponível para pacientes da Vila Santa Luzia, localizada na zona rural do município.

Diani Carvalho, coordenadora regional de Saúde, reforça que o investimento diminui o tempo de resposta das equipes nas ocorrências. “Encerramos 2024 honrando mais um compromisso do governador Gladson Cameli, em promover qualidade aos atendimentos e levar, com mais celeridade, os serviços de saúde para pertinho da população. No caso do Samu, cujo objetivo é atender o paciente em tempo hábil, a aquisição dos veículos e equipamentos se torna fundamental, pois nos serviços de urgência e emergência cada segundo é essencial para preservar a vida dos pacientes”, explica.



Luiz Augusto Barreiros, gerente regional do Samu, enfatiza que os benefícios garantem condições dignas para executar a missão de cuidar da vida das pessoas. “A viatura 01, que atende pacientes em caso graves, veio equipada. Agora, são duas ambulâncias de suporte avançado, o que nos permite melhor assistir a região. É um ganho para os funcionários e um avanço em saúde à população”.

Eliel Mesquita Agência de Noticias do Acre

Fotos: Marcos Santos/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram