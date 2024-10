Estado divulga resultado preliminar da prova de títulos do concurso público do Detran

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), divulgou nesta quarta-feira, 9, o resultado preliminar da prova de títulos do concurso público para cargos de nível superior. O certame, regido pelo Edital nº 001/2024, é destinado ao provimento de diversas vagas no Detran, e a prova de títulos é uma das etapas finais do processo seletivo.

Os candidatos foram avaliados conforme critérios de pontuação estabelecidos no item 12 do edital de abertura. A lista preliminar apresenta os candidatos classificados em várias cidades do estado, como Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Brasileia. Confira.

Os candidatos que obtiveram zero na prova de títulos não foram eliminados, visto que essa etapa é classificatória, e não eliminatória. Os participantes que desejarem contestar o resultado têm direito de interpor recurso dentro do prazo estipulado pelo edital, visando à revisão da sua pontuação.

Os próximos passos do concurso incluem a análise dos recursos e a divulgação do resultado final, que definirá a classificação definitiva dos candidatos para as vagas ofertadas.

Por Ingrid Andrade- Agências de Notícias do Acre

