Estado divulga programação oficial da Expoacre Juruá

O governo do Estado divulgou nesta quinta-feira, 11, a programação oficial da Expoacre Juruá, a segunda maior feira agropecuária dos estado do Acre.

Com shows nacionais, apresentações de artistas da região e geração de oportunidades e negócios, a feira será realizada entre os dias 31 de julho e 4 de agosto, nas dependências do estádio Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul.



Equipe de organização realizou vistoria às obras de reforma e adequação do parque de exposição. Foto: Marcos Santos/Secom

“Preparamos uma edição especial da Expoacre Juruá, em que potencializaremos as riquezas, os produtos e a cultura da região. O nosso governo, com a colaboração dos parceiros, está empenhado em tomar a feira ainda mais atrativa e rentável”, ratifica o governador Gladson Cameli.

Neste sábado, 13 de julho, a partir das 11h, em Cruzeiro do Sul, a organização fará o lançamento oficial do evento.

Confira a programação da feira

Quarta-feira, 31 de julho – Abertura oficial, prova dos três tambores e show do sertanejo Murilo Huff.

Quinta-feira, 1º de agosto – Abertura do rodeio e show com a banda gospel Som e Louvor.

Sexta-feira, 2 de agosto – Show nacional de Raquel dos Teclados.

Sábado, 3 de agosto – Casamento coletivo e pesagem de lutadores do UFC.

Domingo, 4 de agosto – Cavalgada, prova de laço em duplas, encerramento do rodeio e show de Manu Bahtidão.

Por Eliel Mesquita- Agência de Notícias do Acre

