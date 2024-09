Equipe do Qualivida da PCAC apresenta trabalhos voltados ao servidores da instituição durante Expoacre 2024

O Qualivida é o programa de qualidade de vida no trabalho da Polícia Civil do Acre (PCAC), voltado ao bem-estar físico, mental e social dos servidores da instituição. O núcleo atua de forma integrada, oferecendo suporte psicológico, médico e social, além de promover atividades de prevenção e cuidados com a saúde mental e emocional dos policiais.

Na última quinta-feira, 5, durante a Expoacre 2024, a equipe do Qualivida esteve presente no stand da Polícia Civil, no parque de exposições Wildy Viana, em Rio Branco, explicando ao público e aos servidores que ali transitaram, o funcionamento do programa. Entre os serviços oferecidos estão atendimentos psicológicos, campanhas de prevenção a doenças, workshops sobre qualidade de vida, além de atividades voltadas para o fortalecimento da saúde física e emocional dos profissionais que atuam em situações de grande estresse e risco.

O objetivo principal do Qualivida é proporcionar um ambiente de trabalho mais saudável, garantindo que os servidores tenham o suporte necessário para lidar com as demandas do cotidiano policial, prevenindo o esgotamento físico e mental.

Por Marcelo Torres- PC

