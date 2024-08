‘Enem dos concursos’: prova é neste domingo,18; veja locais, horários e regras

Os mais de 2 milhões de inscritos para 21 órgãos federais farão as avaliações em 3.665 locais de aplicação e 75.730 salas, distribuídas em 228 municípios de todos os estados brasileiros.

Haverá questões objetivas específicas e dissertativas, por área de atuação. A divulgação dos resultados finais está prevista para 21 de novembro de 2024.

Para as 6.640 vagas em 21 órgãos do governo federal, será formado um banco com cerca de 13 mil aprovados. Os integrantes desta reserva poderão ser convocados a cada seis meses, ou conforme haja necessidade por conta da liberação de cargos.

Locais e horários

Para saber os locais de prova, os candidatos podem acessar o cartão de confirmação de inscrição.

O documento está disponível na “Área do Candidato”, mesma página em que a pessoa fez a inscrição (neste link). Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta GOV.BR.

O cartão de confirmação tem, entre outras informações, o número de inscrição, data e hora de prova.

O Ministério da Gestão e a Fundação Cesgranrio recomendam levar o cartão no dia da realização da prova, apesar de não ser obrigatório.

Dia de prova

Ao chegar no local de prova, é preciso apresentar o cartão de confirmação de inscrição e o documento de identidade original com foto.

Caso os documentos sejam digitais, o candidato deverá acessar o aplicativo no momento da identificação que acontecerá na entrada da sala. É importante que o candidato já tenha o aplicativo baixado no seu celular (ele pode ser acessado mesmo sem internet).

Vale destacar que não serão aceitas fotografias do documento, mesmo que estejam na galeria do telefone.

Veja abaixo como será o dia de prova:

Os portões serão abertos às 7h30 (horário de Brasília).

No turno da manhã, os inscritos para os blocos de nível superior (1 a 7), responderão 20 questões objetivas (de múltipla escolha) sobre conhecimentos gerais e uma questão dissertativa de conhecimento específico.

Para o bloco de nível médio (bloco 8), os candidatos farão 20 questões objetivas (de múltipla escolha) e uma redação.

No período vespertino, os portões abrirão às 13h (horário de Brasília).

À tarde, os candidatos dos blocos de nível superior (1 a 7), responderão a 50 questões objetivas (de múltipla escolha) de conhecimentos específicos.

Enquanto os inscritos no bloco de nível médio farão mais 40 questões objetivas (de múltipla escolha). As provas para o nível médio não incluem questões dissertativas, apenas a redação no período matutino.

O PDF com os cadernos de provas serão divulgados a partir das 20 horas, do próprio dia da aplicação das provas, no site do Ministério da Gestão e da Inovação.

Haverá a distribuição de folhas para anotação das respostas, para os candidatos que aguardarem até os 30 minutos finais de prova, em cada turno.

Confira abaixo os horários de realização do CPNU:

Turno matutino

Abertura dos portões: 7h30

Fechamento dos portões: 8h30

Início da aplicação: 9h

Duração da prova:

2h30

Turno vespertino

Abertura dos portões: 13h

Fechamento dos portões: 14h

Início da aplicação: 14h30

Duração da prova:

3h30

Seleção de vagas semelhante ao Enem

O CNPU terá um sistema inédito em que os candidatos aprovados poderão concorrer a diversos cargos, selecionados por ordem de preferência. O modelo guarda semelhantes com o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), utilizado por estudantes para conquistar vagas de graduação com a nota do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem).

Por exemplo, quem não tiver nota suficiente para passar na primeira opção de cargo sinalizada no momento da inscrição, poderá atingir a nota mínima para entrar no segundo cargo prioritário. Ela poderá assumir o cargo nesta segunda opção e ainda assim seguir no banco de candidatos da primeira opção.

Confira o calendário completo do CPNU abaixo:

18 de agosto de 2024: Aplicação das provas objetivas e discursiva;

18 de agosto de 2024: Divulgação dos cadernos de provas, às 20 horas;

20 de agosto de 2024: Divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas;

20 e 21 de agosto de 2024: Prazo para interposição de eventuais recursos quanto às questões formuladas e aos gabaritos divulgados;

10 de setembro de 2024: Disponibilização da imagem do cartão-resposta;

8 de outubro de 2024: Divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva;

8 e 9 de outubro de 2024: Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas da discursiva;

8 de outubro de 2024: Convocação para o envio de títulos (via upload);

9 e 10 de outubro de 2024: Envio dos títulos;

17 de outubro de 2024: Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva;

17 de outubro de 2024: Convocação para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e

indígenas (exclusivamente para os cargos da Funai);

17 a 25 de outubro de 2024: Prazo para perícia médica (avaliação biopsicossocial) dos candidatos que se declararem com deficiência, para verificar se efetivamente se trata de pessoas com deficiência;

2 e 3 de novembro de 2024: Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros;

2 e 3 de novembro de 2024: Procedimento de confirmação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos indígenas;

4 de novembro de 2024: Resultado preliminar da avaliação de títulos;

4 e 5 de novembro de 2024: Prazo para interposição de eventuais recursos quanto ao resultado preliminar da avaliação de títulos;

13 de novembro de 2024: Divulgação dos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas

reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência;

13 e 14 de novembro de 2024: Prazo para interposição de eventuais recursos quanto aos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência;

19 de novembro de 2024: Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos;

21 de novembro de 2024: Previsão de divulgação dos resultados finais;

Janeiro de 2025: Convocação para posse e cursos de formação.

