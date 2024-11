Endrick é uma das principais inspirações de nomes para crianças em 2024

O crescimento profissional de Endrick, especialmente com sua ida para o Real Madrid, causa desdobramentos também fora das quatro linhas. Isso porque o nome do atacante, de 18 anos, tornou-se uma das principais inspirações para bebês em 2024.

O desempenho de destaque no Palmeiras, com a quebra de alguns recordes no ano passado, além de sua mudança para o Real Madrid, a partir da segunda metade deste ano, e algumas convocações para a Seleção Brasileira influenciaram tal movimento. Assim, de acordo com estudo feito pela plataforma “Babycenter”, que tem o intuito de prestar assistência na gestação e parentalidade, o nome Endrick teve um crescimento de 43% no ranking.

Jogada10

