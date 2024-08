Empresários Abandonam o jogo do TIGRINHO e apostam em candidatos em Sena Madureira

A cidade de Sena Madureira, que conta com aproximadamente 29 mil eleitores aptos a votar nas eleições municipais deste ano, está vivenciando uma verdadeira transformação nas rodas de conversa. O futebol, que antes dominava as discussões, cedeu lugar para o tema das eleições, e as apostas políticas tomaram conta da cidade.

Com apenas duas candidaturas principais em disputa – Gerlen Diniz e Gilberto Lira, este último sendo o candidato apoiado pelo atual prefeito Mazinho Serafim – a população, apaixonada por política, trocou o jogo do tigrinho pelas apostas nos dois candidatos. O fervor eleitoral é tanto que alguns empresários estão apostando grandes quantias em seus candidatos favoritos.

Nossa reportagem tomou conhecimento de que dois empresários locais apostaram 50 mil reais cada um em seus respectivos candidatos. E não para por aí. As apostas também envolvem bens valiosos como carros e motos, mostrando o quanto a disputa está acirrada e polarizada.

A votação começará às 6 horas da manhã do dia 6 de outubro, e as urnas começarão a ser apuradas a partir das 18 horas do mesmo dia. A cidade aguarda ansiosamente pelo resultado, que promete ser decisivo para o futuro político de Sena Madureira.

Enquanto isso, os candidatos defasadamente intensificam suas campanhas nas redes sociais, tentando conquistar cada vez mais eleitores indecisos. As apostas mostram o nível de envolvimento e a importância que a população atribui ao resultado das urnas. O desfecho desta eleição será acompanhado de perto, não só pelos eleitores, mas também por aqueles que têm algo a mais em jogo.

Por Ronaldo Duarte

